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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح قسم الحضانات بوحدة «مازورة» الصحية في بني سويف (صور)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:36 م
افتتاح قسم الحضانات
افتتاح قسم الحضانات
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، قسم الحضانات بالوحدة الصحية بقرية مازورة مركز سمسطا والتي تم تجهيزها بالجهود الذاتية والمساهمات المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب وناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه قسم الحضانات الذي يتكون من 7 تم تجهيزها بالمساهمة المجتمعية وبمشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى 4 غرف منها غرفة طبيب وأخرى للرضاعة وغرفتين لتجهيز المحاليل والمستلزمات والأدوية، فيما تكفل النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب بتكلفة أعمال تطوير وتأهيل المبنى والتي بلغت نصف مليون جنيه.

وأثنى على قسم الحضانات وإمكاناتها الطبية من حيث الأجهزة والمعدات التي ترفع العبء عن أهالي القرية وتوابعها، مقدما الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، مشيدا بمستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة القطاع الصحي الذي يتطلب تكاتف وتضافر كافة الجهود الأهلية من أجل مساعدة الدولة في النهوض بالقطاع.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير ودعم القطاع الصحي، حيث إنه في أولويات الخطة التنموية للدولة، لافتا إلى أن توصيل الخدمة الصحية للقرى يعد في مقدمة اهتمامات خطة المحافظة وذلك من خلال حشد كافة الجهود.

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