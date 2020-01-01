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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«البحث العلمي» تعلن فوز جامعة مصر بالمركز الثانى فى مسابقة «بنك الابتكار»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:36 م
خالد الطوخي
خالد الطوخي
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انتصار جديد في ميدان البحث العلمي والذكاء الاصطناعى، حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مساء اليوم الأحد، عن فوز الدكتورة رانيا الجوهرى المشرف العام على مركز الذكاء الاصطناعى بالجامعة، والفريق المبتكر من أبناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهم المهندس عمرو عصام البيدق مهندس الأنظمة المدمجة، والمهندس أحمد محمود فوزى مهندس إنترنت الأشياء، بالمركز الثانى فى مسابقة منصة "بنك الابتكار المصرى" والتى أطلقتها الأكاديمية مطلع شهر يونيو الماضى، ويأتى هذا الفوز بعد منافسة قوية بين عدد من الشركات العملاقة المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وأشهر الجامعات، التى قدمت نماذج للفوز بالتحدي الذي طرح على منصة الابتكار بهدف إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة لمجابهة تفشى جائحة فيروس كورونا، وخضعت جميع المشاريع لمعايير التقييم الفنى والاقتصادى والقابلية للتطبيق على أسس تنافسية.

وقال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة مصر هى الوحيدة التى فازت فى هذه المسابقة على مستوى الجمهورية، وحصلت على الجائزة من بين الجامعات الأخرى التى نافست فى المسابقة، بعد أن تأكدت أكاديمية البحث العلمى من جدوى المشروع المقدم من الدكتورة رانيا الجوهرى وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع ومدى فاعليته، موجها الشكر للدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعمه المستمر لأساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، الذى يعد مصدر القوة للمحتوى الأكاديمى للجامعة.

وأعربت الدكتورة رانيا الجوهرى المشرف العام على مركز الذكاء الاصطناعى بالجامعة، عن سعادتها بالجائزة، مشيرة إلى أن فوزها يعد انجازا جديدا فى مجال البحث العلمى، خصوصا وأن التكريم جاء من الدولة المصرية لأبنائها المبتكرين.

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