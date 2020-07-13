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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

983 مليون جنيه تكلفة مرافق «الإسكان» ومحطة كهرباء بقنا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:34 م
جهاز مدينة قنا الجديدة،
جهاز مدينة قنا الجديدة،
علا العلاف
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قال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنه جاري تنفيذ 864 وحدة سكنية بواقع 36 عمارة سكنية، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات 30 يونيو 2021.

وأعلن "عبد الرشيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تجرى أعمال المرافق لأراضي الإسكان الاجتماعي على مساحة 2000 فدان بقيمة 850 مليون جنيه.

وأضاف "رئيس الجهاز"، أنه جاري تنفيذ محطة كهرباء بقيمة 133 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6860 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وتم تنفيذ منها 1340 وحدة سكنية على مساحة 62 مترا تتكون من عدد 2 غرفة وصالة وتم الانتهاء من تنفيذ 5204 وحدة سكنية نموذج الـ90 متر مربع.

وأشار "رئيس الجهاز" إلى أنه يجري التنسيق مع محافظه مدينة قنا، لنقل بعض مجمعات المواقف إلى المدينة مثل عربات أسيوط، والبحر الأحمر، والأقصر، وذلك لتسهيل عملية النقل على المواطنين بالمدينة.

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