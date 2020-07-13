قرقاش: الإمارات تدعو إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تدعو وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع.واكد قرقاش قائلا: "سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية".يأتي هذا فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، مشيرة إلى أن الناقلة "كريتي باستيون" أول سفينة ستقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتًا طويلًا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.