الجزائر: إنقاذ ليبيا واجب ونرفض التدخلات الخارجية

قال وزير خارجية الجزائر صبري بوقادم اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي في تونس، إن بلاده تريد عودة الاستقرار إلى ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.وتابع بوقادم، "أن إنقاذ ليبيا واجب، وندعو لرفض التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة"، ومن جهته دعا بوقادم، الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار.يأتي هذا فيما وصل اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن زيارة بوقادوم إلى تونس ستكون فرصة لمواصلة المباحثات مع الجانب التونسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وأضاف البيان أن المحادثات مع المسؤولين التونسيين ستتناول تطورات الأوضاع في المنطقة.