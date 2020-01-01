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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفيات القليوبية تستقبل 40 مرشحا لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:20 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
كتب صلاح حسنى
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واصلت مستشفيات القليوبية، المخصصة من قبل الهيئة العليا للانتخابات، إجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ للدورة المقبلة، وهم مستشفيات "ناصر العام بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، طوخ المركزي، والقناطر الخيرية".

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن المستشفى تلقى نموذج إجراء الكشف الطبي من مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدي الطباخ، موضحا أنه تم استقبال 17 مرشحا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى الآن.

ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، استقبال مرشح واحد فقط لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبي اللازم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، إنه تقدم 16 مرشحا حتى الآن لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبي المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدورها قالت الدكتور أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، إن المستشفى استقبلت 6 مرشحين لإجراء الفحص الطبي.

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