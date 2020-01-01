كيف يمكن تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، الأحد، إن الدولة لن تسمح بترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا إذا كانت تعمل بالغاز أيضًا، وذلك للحفاظ على البيئة، مضيفا أنه لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة:«مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها نعمل كدا».وترصد "الدستور" كيفية تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز- يجب أن تزيد كفاءة السيارة عن 70% للتحويل، وذلك يتحدد من فحص السيارة فنيا فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.-تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها.- لا تخضع السيارة إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي.-يتم تركيب محبس التموين، المنظم، جهاز الحقن، عداد ضغط الغاز، خط ضغط الغاز العالي، مجموعة تصريف تسريب الغاز، أسطوانة الغاز، محبس الأسطوانة.-تركيب قاعدة لتثبيت الأسطوانة، ومفتاح لتحويل الوقود من البنزين أو السولار للغاز، ومحبس غلق وقود البنزين.- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.- تكلفة تحويل السيارة من 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادها خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل "تفويلة" للسيارة.- الغاز الطبيعي يساعد في تحسين عمل وكفاءة المحرك، فإن رقم الأوكتين للغاز الطبيعي 120 أي أعلى من البنزين فهو 80 ومن ثم تتفادى حدوث ظاهرة الصفع في حالة استخدام الغاز الطبيعي.- الغاز الطبيعي أكثر أمانا من البنزين، حيث إنه خفيف الوزن وسريع الانتشار.