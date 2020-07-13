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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن ضوابط اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:13 م
الدبلومة الأمريكية
الدبلومة الأمريكية
نورهان عبد الرحمن
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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات ACT داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات وذلك بالضوابط التالية:

1- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

2- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

3- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

4- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

5- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

6- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

7- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

8- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

9- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

وأوضحت الوزارة أن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية غير ورقية تجري في مراكز اختبارات تعتمدها وزارة التربية والتعليم، ويتيح اختبار ACT للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، تجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو) بحسب الجدول المرفق.

تظهر النتيجة في خلال (4) أيام من تاريخ أداء الامتحان.

يتم الامتحان يومي الجمعة والسبت من كل شهر طبقًا للجدول المرفق.

تجري المحاولة صباحًا أو مساءً بحسب اختيار الطالب.

تتم الاختبارات طبقا للمواعيد المرفقة.

يتم تحويل الدرجات ما بين Sat وACT حسب الجدول المرفق.

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