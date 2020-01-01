صرف فروق نقاط الخبز لبقالي التموين مساء اليوم

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف فروق نقاط الخبز مساء اليوم، لبقالي التموين عبر البنوك، وذلك بعد أن قدم عدد من البقالين تساؤلهم لتأخر النقاط هذا الشهر.هذا في الوقت الذي أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 51% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.