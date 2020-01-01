رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف فروق نقاط الخبز لبقالي التموين مساء اليوم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:12 م
نقاط الخبز
نقاط الخبز
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف فروق نقاط الخبز مساء اليوم، لبقالي التموين عبر البنوك، وذلك بعد أن قدم عدد من البقالين تساؤلهم لتأخر النقاط هذا الشهر.

هذا في الوقت الذي أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 51% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

موضوعات متعلقة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

7.1 مليون متعاف من كورونا حول العالم

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

تفاصيل طقس اليوم الإثنين.. وطبيب للمواطنين: ابتعدوا عن الشمس

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد الإلكتروني

خبيرة: كورونا يبقى معديًا بالهواء لأكثر من ساعة

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
"اردغان" وأكذوبة أيا صوفيا
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
المزيد

الثقافة

تخصيص مبادرة «نقرأ للأطفال» لتعليم أسرار الفضاء

الأعلى للثقافة يناقش «استشراف وظائف المستقبل» فى ندوة أونلاين

عواض يختتم جولته التفقدية بالمنوفية

انطلاق معرض «ضياء الروح» التشكيلى.. الأربعاء المقبل