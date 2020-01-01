الأعلى للثقافة يناقش «استشراف وظائف المستقبل» فى ندوة أونلاين

ينظم المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، ندوة أونلاين بعنوان "استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيا الناشئة"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس 16 يوليو الجاري.وتقام الندوة بمشاركة كل من: النائبة الدكتورة ماريان عازر - خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور محمد حجازي - استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية وعضو اللجنة، الدكتور عمرو عدلي - الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ونائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو اللجنة، ويديرها المهندس زياد عبدالتواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي.