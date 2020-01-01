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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «استشراف وظائف المستقبل» فى ندوة أونلاين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:09 م
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
آلاء حسن
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، ندوة أونلاين بعنوان "استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيا الناشئة"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس 16 يوليو الجاري.

وتقام الندوة بمشاركة كل من: النائبة الدكتورة ماريان عازر - خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور محمد حجازي - استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية وعضو اللجنة، الدكتور عمرو عدلي - الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ونائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو اللجنة، ويديرها المهندس زياد عبدالتواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
الأعلى للثقافة يناقش «استشراف وظائف المستقبل» فى ندوة أونلاين
الأعلى للثقافة يناقش «استشراف وظائف المستقبل» فى ندوة أونلاين

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