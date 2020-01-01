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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرشح لمجلس الشيوخ بالأقصر: سأسعى لحصول الشباب على قروض بدون فائدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:00 م
المهندس حسام يوسف
المهندس حسام يوسف نصار
هدى الأمير
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أعلن المهندس حسام يوسف نصار، المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن الدائرة الأولى، فردي مستقل، عن الخطوط الرئيسية في برنامجه الانتخابي، والذي يتضمن عددًا من النقاط التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتدعم المنظومة الصناعية في مصر.

وأوضح «نصار»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يسعى من خلال ترشحه إلى وجود تمثيل لصوت أبناء الأقصر في مجلس الشيوخ، أن برنامجه الانتخابي يعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالأقصر، والعمل على تطوير قطاعاتها المندرجة تحت القطاعات الجالبة للدخل القومي.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي تناول عددًا من الملفات التي سيعمل على تنفيذها تبدأ بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على جذب المستثمرين للمناطق الصناعية، وذلك من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح مجالات تشغيل الشباب، والعمل على استكمال البنية التحتية لقرى ومراكز المحافظة، وإحلال وتجديد وتطوير ما يلزم من المرافق.

وتابع: العمل على توفير آلية دعم الشباب من خلال منحهم قروضًا منعدمة الفائدة، حتى يتسنى لهم إقامة المشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على وضع قوانين تسمح بحرية التعبير ومنع حبس أصحاب الرأي والصحفيين وإلغاء قانون الطوارئ، وزيادة تقديم المنح من الحكومة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع في الحصول على الوظائف الحكومية.

وأكد أنه سوف يسعى لوضع قوانين كفيلة بجعل الكونفيدرالية بين المحافظات، ليصبح للمحافظة استقلالية للموازنة الخاصة بها لتطوير ذاتية المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية وتطويرها بجعل مدينة الأقصر متحفًا مفتوحًا وتطوير المنطقة السياحية بمدينة إسنا.

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