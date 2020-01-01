تحذيرات من موجة كورونا ثانية في ألمانيا

حذر وزير الصحة الألماني يانس شبان، اليوم الاثنين، من موجة ثانية من انتشار وباء "كوفيد ١٩" خلال إجازات الصيف، مشددا على ضرورة أخذ تحذيرات احتمالية بتفشى موجة ثانية على محمل الجد، حتى إذا كان أداء ألمانيا جيدًا حاليًا في مكافحة الفيروس، لأن الأرقام تتحدث لغة مختلفة في جميع أنحاء العالم.وحذر وزير الصحة الاتحادي ينس شبان- خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوتار فيلير- المواطنين من الإهمال في التعامل مع وباء الإكليل وحثهم على الامتثال لتدابير الحماية.وقال شبان: "إن خطر الموجة الثانية حقيقي على الرغم من أن الوضع الحالي في ألمانيا مشجع بشكل أساسي نظرًا للأعداد المستقرة للإصابات والوفيات الجديدة".وطالب شبان المواطنين بالابتعاد عن أزمة كورونا، والحفاظ على تدابير النظافة وارتداء الأقنعة اليومية، وناشد المواطنين بقوله: "يجب ألا نعرض ما حققناه للخطر".وأضاف: يرغب العديد من المواطنين في السفر خلال الإجازة الصيفية، ولكن كيف تؤثر كورونا على الإجازة؟ متابعًا: وفقا لجامعة جونز هوبكنز، فإن أكثر من 12.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، وتوفي حوالي 570.000 شخص.. الدولة التي بها أكثر الإصابات المسجلة- أكثر من 3.3 مليون حالة- هي الولايات المتحدة.. وقد مات بالفعل أكثر من 135 ألف شخص نتيجة لهذا الفيروس، لذا فيجب توخى الحذر من الإصابة بموجة الإكليل الثانية.