«أمن المنافذ» يضبط 3 قضايا تهريب بـ99 ألف جنيه

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، وأجهزة قياس حرارة "ترمومتر طبى"، وشفاطات مطابخ، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 99 ألف جنيه.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت أكثر من 29 ألف يورو، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 11 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم ارتداء كمامة.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 829 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 75 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط قضيتي تزوير إقامة وهجرة غير شرعية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.