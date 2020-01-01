عرض فيلم «ريما» في موسم عيد الأضحى

انتهت الشركة المنتجة لفيلم "ريما" من كافة أعمال المونتاج والمكساج، وأصبح الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل.الفيلم ينتمي لأفلام الرعب من خلال ظهور فتاة صغيرة في حياة زوج وزوجته وتقلب حياتهما رأسًا على عقب، وكان طاقم الفيلم انتهى من التصوير تمامًا قبل جائحة كورونا ولكن إغلاق قاعات السينما أوقف عرضه، بالإضافة إلى استغراق عمليات الجرافيك وقتًا طويلًا."ريما" من بطولة الفنانة مايا نصري، فراس سعيد، الطفلة ريم عبدالقادر وهالة فاخر، وتأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.