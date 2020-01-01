رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:52 ص
تطوير الفصول
تطوير الفصول
مني هيبة
طباعة
انتقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، ارتفاع التكلفة التي رصدتها هيئة الأبنية التعليمية لتطوير الفصول خلال العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة الفصل الواحد بلغت 295 ألف جنيه، فيما لم تذكر الهيئة طبيعة التطوير الذي ستدخله عليها.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الفصول المقرر تطويرها تبلغ 36048 فصل، فيما قدرت تكاليف تطويرها بنحو 8 مليار و288 مليون جنيه.

وتشمل خطة التطوير جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المستوى الثانوي، وتستأثر المرحلة الإبتدائية بالنصيب الأكبر منها بعدد 17264 فصلًا، يليها المرحلة الأعدادية بنحو 8482 فصل، ثم مرحلة رياض الأطفال بعدد 5815 فصلًا، فيما يقدر عدد الفصول المقرر تطويرها للمرحلة الثانوية بنحو 4217 فصلًا.

جاء ذلك في التقرير الذي أعدته ا لجنة التعليم بمجلس النواب حول الموازنة المقدمة من هيئة الأبنية التعليمية بنظام البرامج والأداء للعام المالي الحالي 2020 – 2021 والتي بدأ تطبيقها بحلول الشهر الجاري.
«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول
«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول
«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول
«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول
«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول
«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول

موضوعات متعلقة

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

حريق ضخم يلتهم سوق توشكى بحلوان (صور)

محمد الباز: السيسي «رئيس التفاصيل الصغيرة»

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

وصول ثانى دفعة من صفقة الـ32 قطار مترو المكيفة لميناء الإسكندرية

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد الإلكتروني

خبيرة: كورونا يبقى معديًا بالهواء لأكثر من ساعة

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

رائد فضاء روسي يزور مركبة «دراجون» الأمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «استشراف وظائف المستقبل» فى ندوة أونلاين

عواض يختتم جولته التفقدية بالمنوفية

انطلاق معرض «ضياء الروح» التشكيلى.. الأربعاء المقبل

استئناف عرض «البخيل» على خشبة الهناجر الخميس المقبل