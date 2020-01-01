«295 ألفًا للوحدة».. «تعليم النواب» تنتقد ارتفاع تكلفة تطوير الفصول

انتقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، ارتفاع التكلفة التي رصدتها هيئة الأبنية التعليمية لتطوير الفصول خلال العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة الفصل الواحد بلغت 295 ألف جنيه، فيما لم تذكر الهيئة طبيعة التطوير الذي ستدخله عليها.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الفصول المقرر تطويرها تبلغ 36048 فصل، فيما قدرت تكاليف تطويرها بنحو 8 مليار و288 مليون جنيه.وتشمل خطة التطوير جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المستوى الثانوي، وتستأثر المرحلة الإبتدائية بالنصيب الأكبر منها بعدد 17264 فصلًا، يليها المرحلة الأعدادية بنحو 8482 فصل، ثم مرحلة رياض الأطفال بعدد 5815 فصلًا، فيما يقدر عدد الفصول المقرر تطويرها للمرحلة الثانوية بنحو 4217 فصلًا.جاء ذلك في التقرير الذي أعدته ا لجنة التعليم بمجلس النواب حول الموازنة المقدمة من هيئة الأبنية التعليمية بنظام البرامج والأداء للعام المالي الحالي 2020 – 2021 والتي بدأ تطبيقها بحلول الشهر الجاري.