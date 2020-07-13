«الإفتاء»عن افتتاح الأسمرات: التنمية الطريق لمحاربة الإرهاب

وأشارت الدار إلى أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. أي: أمركم بعمارتها.

أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر مقطع فيديو موشن جرافيك، يؤكد أن الإسلام أكبر مصدر للحضارة والتنمية وذلك بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية بالأسمرات.وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التنمية طريق لمحاربة الإرهاب؛ بل الإسلام أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.وأضافت في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن التأمل في نصوص القرآن والسنة، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد في تحقيق ذلك هو مراد إلهي تتحقق معه معاني استخلاف الإنسان في الأرض، ويثاب المرء عليه في الدنيا والآخرة.