معاينة النيابة لجثة شاب قتله جاره بمدينة نصر: طعنة بالصدر

كشفت معاينة نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الإثنين، لجثة شاب قتل على يد جاره لسرقته عن أن الوفاة جاءت نتيجة طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي، بالعثور على شخص جثة هامدة داخل مسكنه فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته ووجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.