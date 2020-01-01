85 ألف مستفيد من القوافل الطبية في المرحلة الأولى لحياة كريمة

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم استئناف عمل القوافل الطبية لقرى حياة كريمة بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب كورونا.وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات للدستور، أن القوافل الطبية مجانية وتعمل على إجراء عمليات عيون وتوفير نظارات وأجهزة تعويضية للمستهدفين من المبادرة، حيث تم تنظيم ١٨٥ قافلة طبية استفاد منها ما يزيد على ٨٥ ألف شخص من خلال الكشف والعلاج المجانى، بخلاف توفير ١٢٠٠ جهاز تعويضى وإجراء عمليات جراحية موجهة بالدرجة الأولى لصغار السن.وأشار إلى أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى، ويبلغ عددهم حوالي 23 جمعية أهلية، موضحا أن هناك جمعيات ساهمت بنسبة 100%، ومبالغ قاربت الـ5 ملايين جنيه.وأوضح أنه سيتم استئناف العمليات الجراحية المتبقية خلال سبتمبر القادم ومن المتوقع إنجازها بنسبة 100%.