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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعلن بدء التنقيب عن الغاز في مناطق اتفاقها مع الوفاق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:45 ص
مولود تشاويش أوغلو
مولود تشاويش أوغلو
أمينة ذكى
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قال وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده ترفض أي وقف للنار في ليبيا في الوقت الحالي بزعم "مصلحة حكومة الوفاق، مضيفا أن إعلان وقف النار في ليبيا الآن ليس في مصلحة حكومة الوفاق في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي أن تركيا ستبدأ عمليات البحث والتنقيب شرقي المتوسط في المناطق التي يغطيها اتفاق "أردوغان -السراج".

يذكر أن أردوغان قد وقع مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، اتفاقا للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط نوفمبر الماضي.

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