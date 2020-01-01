الجارديان: مصر تقترب من حل لغز مقبرة كليوباترا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم اكتشاف مقبرة عدد من الموظفين رفيعي المسنوى ممن عملوا في عهد الملكة كليوباترا تابوسيريس ماجنا.وتابعت أن وفقا للباحثون هذا "الاكتشاف المذهل" لا يربط كليوباترا مباشرة بتابوسيريس ماجنا فحسب، بل قد يكون أيضا دليل على مكان دفن الملكة الغامض.وأشارت إلى قبر كليوباترا الذي يعد واحدا من أعظم أسرار عالم الفراعنة الغامض الذي لم يتم حله حتى الآن.وعرفت الملكة الأسطورية لمصر القديمة على مدى آلاف السنين كأمرأة جميلة تتمتع بالقوة ولكن على الرغم من شهرتها، لا يزال قبرها لغزا.ويعتقد البعض أنها دفنت في الإسكندرية، حيث ولدت وحكمت من قصرها الملكي، وهي المدينة التي دمرتها أمواج تسونامي عام 365 م.يقترح البعض الآخر أن مكانها الأخير يمكن أن يكون على بعد حوالي 30 ميلًا، في المعبد القديم تابوسيريس ماجنا، الذي بناه أسلافها البطلميون في دلتا النيل.وأكدت الصحيفة أنه تم الكشف عن إثنين من المومياوات من الأفراد ذوي المكانة العالية الذين عاشوا في وقت كليوباترا في تابوسيريس ماجنا، وهو اكتشاف أنه يوصف بأنه "مثير" لأنه يظهر أهمية المقبرة وإمكانية العثور عليها وفق النظريات المتعددة.