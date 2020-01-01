عواض يختتم جولته التفقدية بالمنوفية

اختتم الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس، جولته التفقدية لبعض المواقع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، بتفقد بيت ثقافة تلا بمحافظة المنوفية، للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء عودة تنفيذ النشاط الثقافى والفنى خلال منتصف يوليو الجارى، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وتفقد رئيس الهيئة الموقع وتأكد من إجراءات التعقيم الكامل له في الفترة الماضية، وتابع استعداداته لبدء عودة تنفيذ النشاط وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء مع العاملين أو رواد الموقع، كما قام بتفقد المكتبة وقاعة تنفيذ الأنشطة ومكتبة الطفل، ووجه بضرورة تنفيذ الأنشطة الفنية على المسرح الرومانى الموجود بحديقة البيت وفي الهواء الطلق.