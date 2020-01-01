واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3834 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1371 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 114 مخالفات السير بدون تراخيص، 14 دراجة نارية مخالفة،21 مخالفة موقف عشوائي، 14 مخالفة شروط الترخيص.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.