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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 أشقاء يطلقون مشروع للسفاري لتنشيط السياحة في مطروح

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:38 ص
تنشيط السياحة في
تنشيط السياحة في مطروح
ياسمين شعيب
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بعد دراسة دامت ل 6 سنوات قرر 4 أشقاء من قبيلة العبيدي بمطروح، أن يطلقوا مشروع للسفاري في المحافظة لتنشيط السياحة؛ فجهزوا مكان في الصحراء تم تصميمه على التراث البدوي لاستقبال المصطافين والأجانب.

وقال زكريا سمير أحد أبناء قبائل مطروح خلال حديثة للدستور، إنه بعد دراسة دامت 6 سنوات قرر هو واشقائه أن يطلقوا مشروع للسفاري وذلك لتنشيط السياحة في محافظة مطروح.

وأوضح أن المشروع عبارة عن سفاري في صحراء مطروح بدلا من السفر إلى واحة سيوة للاستمتاع بالسفاري؛ وذلك تسهيلا على المصطافين والأجانب.

وأضاف أنهم قاموا بتجهيز مكان في الصحراء تم تصميمه على التراث البدوي، ويسع 800 فرد ويقدم جميع أنواع المأكولات البدوية التي تشتهر بها محافظة مطروح.

وتابع أن تم إطلاق المشروع العام الماضي ولقي إعجاب الجميع، وكان هناك توافد جنسيات مختلفه على السفاري مثل " ألمانيا، روسيا، كوريا، ايطاليا " مشيرا إلى أنهم اتخذوا كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية هذا العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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