76 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 15821 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 869262 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليصير إجمالي الوفيات 253 حالة.كما تم تسجيل 393 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الفيروس إلى 12676 حالة.