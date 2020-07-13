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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

298 إصابة جديدة كورونا وتعافى 21 فى فلسطين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:34 ص
كورونا فلسطين
كورونا فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 21 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الإصابات، 193 إصابة في محافظة الخليل، و55 في مدينة القدسة، بينما سجلت محافظة رام الله والبيرة إصابتين، وفي محافظة بيت لحم 29 إصابة، وإصابة واحدة في كفل حارس بمحافظة سلفيت، وأخرى في مخيم جنين، وثلاث إصابات في مدينة نابلس، و11 في مدينة أريحا، وحالتان في مدينة قلقيلية.

وأشارت الصحة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة تعافي، منها 11 في بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس، مبينة أن العدد الكلي لحالات التعافي 1258، وعدد حالات الوفاة 41.

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