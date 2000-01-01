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تقارير ومتابعات

«مش كورونا».. سبب وفاة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:27 م
كيلي بريستون
كيلي بريستون
سمر عبدالله
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نبأ حزين استيقظ عليه الأمريكيين، خاصة ومحبي الفن العالمي بصفة خاصة، حيث توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، وتخبط حول سبب وفاة كيلي بريستون بعد مشوار فني حافل ملء بالأعمال الناجحة، حيث ظهرت "بريستون" في عدة أفلام من بينها "جيري ماجواير" و"توينز"، وغيرها من الأعمال التي تركت فيها بريستون بصمة واضحة لنجاحها وإبداعها الفني.

سبب وفاة كيلي بريستون

جدل كبير أثير عقب وفاة بريستون صباح اليوم، فوفاتها تأتي في ظل تفشي فيروس كورونا في عدة دول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن كل ما أشيع حول وفاتها بفيروس كورونا ليس له أي أساس من الصحة، حيث أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا، في منشور على موقع الصور الشهير إنستجرام، وفاة زوجته بعد صراع مع سرطان الثدي.

"ماذا قال زوجها؟"

وقال ترافولتا، زوج بريستون: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

ماذا قالت ابنتها؟

أما إيلا ترافولتا، ابنة الفنانة الأمريكية الراحلة، كتبت على موقع الصور الشهير إنستجرام: "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".

ميلادها

ولدت كيلى بريستون، فى الثالث عشر من أكتوبر في عام 1962، بمدينة هونولولو بهاواى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست المسرح والدراما بجامعة كاليفورنيا، كما درست التمثيل بمسرح بيفرلي هيلز.

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أول ظهور لكيلي


كان أول ظهور للفنانة كيلي بريستون، في عام 1983، بفيلم "10 to Midnight"، عام 1983، مع الممثل شارلز برونسون، وعقب هذا العمل الفني شاركت كيلي بريستون في عدة أعمال حصلت فيها على أدوار صغيرة نسبيا، واتجهت بعدها إلى الإعلانات التليفزيونية.

زواج كيلي

تزوجت كيلى بريستون، مرتين، كانت الزيجة الثانية لها من الممثل الشهير جون ترافولتا عام 1991، حيث تعرفت عليه خلال تصوير فيلم "The Experts"، وأنجبت منه ابنهما "جيت"، الذي توفي في 2 يناير 2009، ثم أنجبت منه ابنتهما "إيلا بلو" عام 2000، ثم أنجبا ابنهما الثالث يُدعى "بنجامين".

الجمهور ينعي كيلي

حالة من الحزن الشديد سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام"، عقب إعلان وفاة كيلي بريستون، حيث نعاها الجمهور بكلمات مؤثرة، حزنا عليها.

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