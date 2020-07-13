الرئيس البولندي أندريه دودا يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في بولندا اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحالي أندريه دودا في الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسه رئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي الذي ينتمي إلى "المنصة المدنية" أكبر حزب معارض.وأضافت اللجنة -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"- أن دودا، المدعوم من حزب العدالة والقانون المحافظ، تفوق على تراسكوفسكي بفارق ضئيل؛ حيث حصل على 2ر51 بالمائة من الأصوات.كما أوضحت الشبكة أنه بلغت نسبة التصويت في الجولة الثانية للانتخابات -التي جرت أمس الأحد- 2ر68 بالمائة، وهي أعلى نسبة إقبال على التصويت في أي انتخابات رئاسية جرت في البلاد منذ عام 1989.وأشارت الشبكة إلى أن دودا يؤيد القيم التقليدية ومنهجية الإنفاق الاجتماعي التي تعد مدخلًا رئيسيًا للاقتراب من مفهوم العدالة الاجتماعية.يذكر أن دودا كان قد حصل في الجولة الأولى على 5ر43 في المائة من الأصوات مقابل 5ر30 في المائة لتراسكوفسكي.