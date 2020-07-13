الدفاع الروسية: 1222 عسكريا يتلقون العلاج جراء الإصابة بكورونا

أعلن رئيس الإدارة الطبية العسكرية الرئيسة بوزارة الدفاع الروسية دميتري تريشكين، أن 1222 عسكري روسي يتلقون حاليا العلاج جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال تريشكين لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، لسان حال الدفاع الروسية، اليوم الاثنين ـ " إن عدد العسكريين الذين يتعافون من الفيروس يتزايد، حيث تعافى أكثر من 85 في المائة من أولئك الذين أصيبوا بالعدوى في السابق، ويتلقى العلاج حاليا 1222 عسكريا، مشيرا إلى تسجيل انخفاض يومي ثابت في أعداد المصابين منذ منتصف شهر مايو الماضي، أنه لا توجد بؤر للعدوى في التشكيلات والوحدات والمؤسسات التعليمية العسكرية في روسيا.