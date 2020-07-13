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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: 1222 عسكريا يتلقون العلاج جراء الإصابة بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:26 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلن رئيس الإدارة الطبية العسكرية الرئيسة بوزارة الدفاع الروسية دميتري تريشكين، أن 1222 عسكري روسي يتلقون حاليا العلاج جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال تريشكين لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، لسان حال الدفاع الروسية، اليوم الاثنين ـ " إن عدد العسكريين الذين يتعافون من الفيروس يتزايد، حيث تعافى أكثر من 85 في المائة من أولئك الذين أصيبوا بالعدوى في السابق، ويتلقى العلاج حاليا 1222 عسكريا، مشيرا إلى تسجيل انخفاض يومي ثابت في أعداد المصابين منذ منتصف شهر مايو الماضي، أنه لا توجد بؤر للعدوى في التشكيلات والوحدات والمؤسسات التعليمية العسكرية في روسيا.

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