خبيرة: كورونا يبقى معديًا بالهواء لأكثر من ساعة

حذرت الخبيرة البريطانية ويندي باركلي من أن فيروس كورونا قد يبقى في الهواء في الأماكن المغلقة لأكثر من ساعة، وفقًا لصحيفة "ميرور" Mirror البريطانية.وجاء هذا التحذير رغم رفض الحكومة البريطانية، إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وركزت على مخاطر لمس الأسطح الملوثة بالفيروسات، لكن الدكتورة باركلي، التي تنتمي إلى المجموعة الاستشارية العلمية "سيدج" SAGE، قالت إن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء.وأضافت الخبيرة في المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، التي تقدم المشورة للسلطات الصحية البريطانية، في حديث مع "بي بي سي" BBC: "نحن نعلم أن الفيروس الذي يسبب «كوفيد- 19» يمكن أن يظل على قيد الحياة، ويبقى معديًا في هذه القطرات الصغيرة جدًا، وهذا يزيد من احتمالية انتقال الفيروس من خلال هذه الجسيمات الصغيرة التي يمكن أن تنتقل عبر الهواء".وأوضحت أن "الدراسات المخبرية التي تم وضع الفيروس فيها أثبتت أنه يمكن أن يبقى هناك لأكثر من ساعة في شكله المعدي".