صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، معاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء النؤسسية من قبل المصريين، حيث صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 11129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12970 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4263 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 1571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2415 نقطة.وفي سياق متصل، تبابينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، البنك المصري لتنمية الصادرات، 375 ألف سهم، 179.1 ألف سهم، 200 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.8 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3 آلاف سهم.وفي سياق آخر، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الحديد والصلب المصرية، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.