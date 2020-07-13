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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شركات السياحة» تطلق دورات تدريبية مجانية لرفع كفاءة العاملين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:23 ص
حسام الشاعر
حسام الشاعر
فاتن غلاب ورامي حسين
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أطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية في عدة مجالات سياحية لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف، وراعت الغرفة خلال التجهيز والاعداد لتلك الدورات الظروف الحالية لاستمرار انتشار فيروس كورونا وما يشهده العالم بأثره بسببها، وتنفيذ رغبة مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر في عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وأكد حسام الشاعر، رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة وفي ظل تداعيات أزمة كورونا حرص على تنظيم عدة دورات بمختلف المجالات السياحية لتأهيل العاملين في ظل فترة التوقف وعدم فقدهم مهاراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات في مختلف المجالات السياحية.

وأشار إلى أن العنصر البشري هو المحرك الحقيقي والأساسى لصناعة السياحة والذي يبذل الجميع أقصى جهد في إعداد وصقل مهارات العاملين للوصول إلى مستوى متميز وخبرة عالية تساهم في زيادة معدلات التدفق السياحي على مصر، وعدم خسارة هذا العنصر المهم في العملية السياحية.

ولفت الشاعر إلى أن ما ساهم في تنفيذ تلك الدورات بكثافة ونجاح التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه منظومة العمل بالغرفة، وهي المنظومة التي حرص مجلس الإدارة على تنفيذها فور توليه المسئولية، حيث تم ميكنة كافة الأنشطة والأعمال داخل الغرفة والذي يعد أهم الإنجازات التي حققها المجلس، مشيرا إلى أن البنية التحتية التكنولوجية للغرفة ساهمت في إنجاز وتنفيذ تلك الدورات التدريبية التي حرص المجلس على تنفيذها بالمجان للموظفين حاملي كارنيهات الغرفة لمساعدة أكبر على الاستفادة من تلك الدورات.

من ناحية أخرى، فقد بدأت الغرفة تنفيذ عدة دورات تدريبية سيتم تنفيذ بعضها باستخدام خاصية الزوم، والبعض الأخر بمقر الغرفة، وقد قام الجهاز الإداري بالغرفة بالإعداد لتك الدورات وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للدورات التي تتم بمقر الغرفة من تقليل عدد المشاركين وتحقيق التباعد وتوفير كافة السبل للوقاية من فيروس كورونا.

تضم تلك الدورات دورة الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وانستجرام، ودورة "منظم برامج سياحية tour operator"، ودورة تنمية مهارات البيع "sales skills"، والدورة النظرية الشاملة للسائقين ودورة تحسين تواجد الشركات على محركات البحث السياحي للمساهمة في ترويج أعمالهم وبرامجهم.

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