البرلمان يستنكر تعاقد «التعليم» على أتوبيسات من «مايكروسوفت»: إيه علاقتها؟

استنكر البرلمان التعاقد الذي أبرمته وزارة التعليم مع شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، لتوفير أوتوبيسات المدارس للعام الدراسي المقبل، بقيمة 50 مليون جنيه، متسائلة عن ما هية العلاقة بين تلك الشركة والأتوبيسات.جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة التعليم بالبرلمان حول موازنة وزارةالتعليم للعام المالي الحالي 2020 – 2021، التي بدأ تطبيقها بحلول الشهر الجاري.وانتقدت اللجنة، في تقريرهان ارتفاع التكلفة التقديرية التي وضعها الوزارة لإنشاء وصيانة المدارس، مشيرة إلى أن عدد من الأمثلة أبرزها بند يشير إلى تكلفة إحلال سور واحدة من المدارس بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه، وأخر بإنشاء 11 فصل بقيمة 6.2 مليون جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 568 ألف جنيه للفصل الواحد، لافتة إلى أن هذه التكلفة عالية نسبيًا، لاسيما وأن هيئة الأبينية التعليمية هي الجهة المنفذة، فيما بلغ أخر متوسط لما نفذته خلال العام الماضي ما يقرب من 250 ألف جنيه للفصل.في السياق ذاته، انتقدت اللجنة ارتفاع تكلفة الكتب الإلكترونية الموجهة لطلاب المراحل الأساسية على أجهزة التالبلت، بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوين بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 80 مليون جنيه، فيما تقدر تكلفة الكتاب الواحد بنحو 400 ألف جنيه.جدير بالذكر أن مايكروسوفت هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ومن أشهر منتجاتها أجهزة الكومبيوتر "IBM"، ونظام تشغيل الكومبيوتر المسمى بــ"ويندوز".