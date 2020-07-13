اليوم.. إعلان نتيجة العينة العشوائية لـ«التاريخ» و«الأحياء»

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة العينة العشوائية لمادتي الأحياء والتاريخ اليوم.وأكد المصدر أنه سيتم إعلان نتيجة تصحيح مواد الرياضة التطبيقية، التي تشمل مادتي الاستاتيكا والديناميكا غدًا الثلاثاء.كانت قد انطلقت أعمال التصحيح، لمادتي الأحياء والتاريخ أول أمس السبت، بينما بدأت الرياضة التطبيقية أمس، وذلك تمهيدًا لانطلاق أعمال التصحيح الشامل بعد اعتماد نموذج التصحيح النهائي، في ضوء نتيجة العينات العشوائية.يذكر أن طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ يؤدون غدًا مادة اللغة الاجنبية الثانية في ٣٣١٣ لجنة أساسية تضم ما يزيد على ٥٦ ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بحد أقصى ١٤ طالبا باللجنة.