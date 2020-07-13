«الأرصاد»: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والقاهرة 35
الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:09 ص
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الإثنين، بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في محافظات مصر:
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30
بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
مطروح الصغرى 20 والعظمى 27
السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في محافظات مصر:
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33
الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30
بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
مطروح الصغرى 20 والعظمى 27
السلوم الصغرى 20 والعظمى 30