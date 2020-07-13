«الأرصاد»: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والقاهرة 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في محافظات مصر:

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الإثنين، بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة.القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35طنطا الصغرى 24 والعظمى 35دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31مطروح الصغرى 20 والعظمى 27السلوم الصغرى 20 والعظمى 30