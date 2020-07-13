غدًا.. إطلاق منتدى «مستقبل منظمة التعاون الإسلامي بعد كورونا»

يُطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) يوم غد الثلاثاء منتداه الإعلامي الافتراضي عبر الاتصال المرئي، وأمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الضيف الرئيس في حوار مفتوح مع الإعلاميين.ويشارك في المنتدى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين- الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا"، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي طرح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.