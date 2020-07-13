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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 263 حالة من مستشفيات العزل بعد تعافيهم بالبحيرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:04 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شفاء وخروج 263 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الأحد الموافق 12 يوليو 3313 وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم في جميع مستشفيات العزل والحجر الصحى بالمحافظة.

كما أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد أهمية تكاتف جميع المواطنين فى المساعد فى الخروج من تلك الفاجعة، مشيرا إلى قيام الوحدة المحلية بجميع مراكز المحافظة بالقيام بالمرور على المصابين بفيروس كورونا والذى تم حجرهم منزليًا للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات. بعدم الاختلاط.

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