«التعليم» تسلم بوكليت التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة غدًا

شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على ورؤساء اللجان، بضرورة تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية غدا الثلاثاء، بعد الانتهاء من أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.وشدد حجازي، على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع والتى لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قرر خروج المواد الغير مضافة للمجموع من جدول الامتحانات، وتحويلها إلى بكولتيت يتم حلها بالمنزل، ويتم تسليمها للمراقبين في المادة القادمة.