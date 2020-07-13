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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهاك تركي مستمر.. قصف مكثف لمواقع عدة شمال العراق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:03 ص
قصف تركي
قصف تركي
منار أحمد
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تكثف تركيا خلال هذه الفترة من قصفها لمواقع عدة شمالي العراق، وهو القصف الذي استهدف عددا من القرى الواقعة ضمن قضاء زاخو بمحافظة دهوك، شمال البلاد.

ويأتي تصعيد أنقرة ليعزز من التوتر العراقي التركي المتنامي على خلفية الانتهاكات التركية، مما استدعى مطالبة العراق للمجتمع الدولي بوقف تلك الانتهاكات، ووضع حد للخطوات التصعيدية غير المسبوقة التي باتت تنتهجها أنقرة في الآونة الأخيرة.

وأفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية، تواصل تركيا انتهاكها للأراضي العراقية، تحت مزاعم ملاحقة قوات حزب العمال الكردستاني.

فرغم تحذيرات بغداد المتكررة، تكثف أنقرة من قصفها لمواقع عدة شمالي العراق، وهو القصف الذي استهدف عددا من القرى الواقعة ضمن قضاء زاخو بمحافظة دهوك، شمالي البلاد.

معارك طاحنة اندلعت بين قوات حزب العمال الكردستاني والقوات التركية، كما وصفها شهود عيان، استخدمت فيها أنقرة الطائرات المقاتلة وسلاح المدفعية.

وأسفرت عمليات القصف التركي المستمرة، عن خسائر كبيرة طال ممتلكات ومنازل المدنيين، كما أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من سكان القرى الواقعة ضمن الإقليم العراقي.

العملية العسكرية التركية جاءت بعد تعزيزات عسكرية دفعت بها أنقرة إلى شرقي قضاء زاخو خلال اليومين الماضيين.

خطوات تحاول من خلالها تركيا تعزيز نفوذها في المنطقة عبر توسيع مناطق سيطرتها في الشمال العراقي وتثبيت قواتها على طول الشريط الحدودي بين البلدين.


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