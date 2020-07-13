مرصد الأزهر يطلق سلسلة مقالات حول «جماعات القتل باسم الدين»

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، سلسلة مقالات بعنوان "جماعات القتل باسم الدين"؛ للتعريف بنشأة وأهداف تلك الجماعات، وذلك في إطار الدور الذي يُعنى به المرصد في مكافحة التطرف وتفنيد الشبهات وتصحيح المفاهيم.ويستهدف المرصد من خلال تلك السلسلة فضح المزاعم والادِّعاءات التي تسعى الجماعات المتطرفة إلى ترسيخها في عقول النشء والشباب وفقًا لتفسيرات دموية ومفاهيم مغلوطة، كما تستهدف تسليط الضوء على دائرة النشاط الإرهابي لتلك الجماعات وعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية الأخرى.وتركِّز السلسلة على التعريف بأبرز المرتكزات العقدية التي تنطلق منها الجماعات المتطرفة والخلفية التاريخية لكل جماعة، إلى جانب معلومات موثَّقة حول أهم عملياتها وأنشطتها الإرهابية، وأبرز الشخصيات التي تولَّت زعامة تلك الجماعات، وأهم الفصائل التابعة لها والمنشقة عنها.