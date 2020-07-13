رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مرصد الأزهر يطلق سلسلة مقالات حول «جماعات القتل باسم الدين»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:00 ص
داعش
داعش
أميرة العنانى
طباعة
أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، سلسلة مقالات بعنوان "جماعات القتل باسم الدين"؛ للتعريف بنشأة وأهداف تلك الجماعات، وذلك في إطار الدور الذي يُعنى به المرصد في مكافحة التطرف وتفنيد الشبهات وتصحيح المفاهيم.

ويستهدف المرصد من خلال تلك السلسلة فضح المزاعم والادِّعاءات التي تسعى الجماعات المتطرفة إلى ترسيخها في عقول النشء والشباب وفقًا لتفسيرات دموية ومفاهيم مغلوطة، كما تستهدف تسليط الضوء على دائرة النشاط الإرهابي لتلك الجماعات وعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية الأخرى.

وتركِّز السلسلة على التعريف بأبرز المرتكزات العقدية التي تنطلق منها الجماعات المتطرفة والخلفية التاريخية لكل جماعة، إلى جانب معلومات موثَّقة حول أهم عملياتها وأنشطتها الإرهابية، وأبرز الشخصيات التي تولَّت زعامة تلك الجماعات، وأهم الفصائل التابعة لها والمنشقة عنها.

موضوعات متعلقة

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

سعر الدولار اليوم الإثنين 13-7-2020 بالبنوك المصرية

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«استمرار الخلافات».. تفاصيل الاجتماع العاشر لمفاوضات سد النهضة

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

سعر الدولار اليوم الإثنين 13-7-2020 بالبنوك المصرية

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خبيرة: كورونا يبقى معديًا بالهواء لأكثر من ساعة

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

رائد فضاء روسي يزور مركبة «دراجون» الأمريكية

دراسة: انخفاض عدد الأجسام المضادة للمتعافين من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض «ضياء الروح» التشكيلى.. الأربعاء المقبل

استئناف عرض «البخيل» على خشبة الهناجر الخميس المقبل

انطلاق المرحلة الثانية من إعادة فتح المتاحف التابعة للفنون التشكيلية غدًا

سناء البيسى تقدم رحلة مع الموسيقى والغناء فى «دندنة»