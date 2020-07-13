«الصحة» توجه باستمرار البحوث العلمية لمواجهة كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت باستمرار الأبحاث العلمية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا، وتكثيف وتيرة البحث والدراسات العلمية داخل اللجنة لمحاولة اكتشاف بروتوكول يقضي نهائيا على الفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة ستبدأ العلاج بعقار ريمديسيفير على الفور بعد أن حقق نتائج جيدة خلال التجارب السريرية على المرضى.وأوضح للدستور أن هناك تواصل مستمر بين زايد وين اللجنة العلمية لمعرفة آخر التطورات العلمية والبحوث للكشف عن بروتوكول علاجي للفيروس يحد من حالات الوفاة ويساعد أكثر على التعافي فى فترات زمنية قصيرة.وأشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع وزيرة الصحة باللجنة خلال الفترة المقبلة لمعرفة آخر تطورات الأوضاع بالنسبة التجارب السريرية للمرضى على البروتوكولات الجديدة سواء الحقن ببلازما المتعافين أو العقار الطفيليات أو ريمديسيفير.وفي ذات السياق كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أنه حتى الآن لا يمكن الجزم أن ذروة انتشار الفيروس انتهت ولكن يجب أن يمر 14 يوما متتالية على ثبات انخفاض أعداد الإصابات والوفيات من فيروس كورونا.وأكد للدستور أن اللجنة تتابع يوميا معدلات الإصابات مع استمرار عملها فى تجارب الأدوية.وأشار إلى أنه يجب الالتزام أكثر خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لتفشى العدوى والانتكاسة مرة أخرى.