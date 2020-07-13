2753 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 251 ألفا و625 حالة، عقب تسجيل 2753 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 5 آلاف و266 حالة، بتسجيل 69 حالة وفاة جديدة، منوهة بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 161 ألفا و917 حالة بعد تعافي 5217 حالة.