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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:01 ص
اليانصيب
اليانصيب
وكالات
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لم تكل امرأة أسترالية أو تمل طوال 15 سنة، ظلت تجرب فيها حظها من أجل الفوز بجائزة اليانصيب باستخدام الأرقام نفسها، حتى نالت مرادها أخيرا.

وكشفت المرأة التي فازت بمبلغ 700 ألف دولار أميركي، عن مفاجأة، بتأكيدها أن الرقم الفائز جاءها في المنام قبل 15 سنة.

وأوضحت أنها ظلت تحلم بالفوز بهذه الجائزة طوال تلك المدة، مما دفعها للاستمرار بشراء البطاقات، وفقا لموقع جائزة اليانصيب في ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

وظلت المرأة تعبئ بطاقات اشتراك في جائزة اليناصيب طوال هذه السنوات بنفس الرقم، إلى أن فازت أخيرا بالجائزة، في يوليو الجاري.

وكان الرقم الفائز الذي حلمت به المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، هو: 45، 8، 42، 41، 1، 15.

وقالت تعليقا على فوزها: "ربحت القليل من المال على مر السنين، لكن الذي حدث اليوم أمر مذهل".

وعن خططها بعد الفوز، قال المرأة إنها ستساعد عائلتها بالمبلغ، وستترك وظيفتها لتتقاعد مبكرا.

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