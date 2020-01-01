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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة منذ 5 أيام.. إصابات كورونا تتخطى الـ60 في كوريا الجنوبية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين 60 حالة لأول مرة منذ 5 أيام وسط زيادة الإصابات القادمة من خارج البلاد.

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم أنه تم الإبلاغ عن 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و479 إصابة.

وكان العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا قد تراوح بين 40 إلى 70 حالة في هذا الشهر. وفي يوم 11 يوليو، تراجع العدد إلى 35 حالة، لكن تجاوز 60 حالة مرة أخرى اليوم بعد مرور 5 أيام فقط من 8 يوليو(63 حالة)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، جاءت 43 حالة قادمة من الخارج. وكانت الـ 19 حالة المتبقية لانتقال العدوى محليا. وسجل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج أعلى مستوى له منذ 25 مارس الماضي(51 حالة).

ومن بين الـ 43 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 18 حالة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ.

وكانت الـ 25 حالة المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد.

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