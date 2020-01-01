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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بطرس يترأس صلاة قداس عيد الآباء الرسل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:54 ص
الأنبا بطرس فهيم
الأنبا بطرس فهيم
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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ترأس صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد الآباء الرسل والسيامة الإنجيلية للشماس الإكليريكي مينا صموئيل، وذلك بكاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا.

شارك صاحب النيافة في صلاة الذبيحة الإلهية الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا رعاة الكاتدرائية، وبحضور الأب إبرام ماهر، والأب جوزيف منير من الكلية الإكليريكية بالمعادى، ولفيف من الآباء الكهنة من إيبارشية المنيا، وكهنة إيبارشية أبو قرقاص، وكهنة إيبارشية أسيوط.

كما حضر أيضًا أسرة الشماس المرتسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية لضمان سلامة الجميع، حسب قرارات السينودس البطريركي المقدس.

وشارك أيضًا في صلاة القداس الاحتفالى بعض من شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادى وهم: الشماس ميشيل ألفى، والشماس ميخائيل صبحى، والشماس إسحق ثابت، والشماس ميلاد جميل، بالإضافة إلى راهبات القديس يوسف، وراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس.

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