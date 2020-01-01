زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربى الصين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني -في بيان اليوم الإثنين- أن الزلزال تم تسجيله الساعة 9:28 صباح اليوم بتوقيت بكين، وأنه تم رصد مركزه على عمق 15 كيلومترًا في محافظة هوتشنج بمنطقة شينجيانج.