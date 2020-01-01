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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:50 ص
الهند
الهند
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، عن تسجيلها رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإصابة 28 الفا و701 شخص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبدأت السلطات في العديد من المدن الهندية عمليات إغلاق صارمة بعد محاولة التخفيف لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ورفعت الحالات الجديدة اجمالي الاصابات في البلاد إلى 878 الفا و254 شخصا. كما أعلنت وزارة الصحة عن 500 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 الفا و.174

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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