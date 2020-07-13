ألمانيا تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا 159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراضالمعدية، اليوم الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 198963.وشهدت ألمانيا حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع مجمل عدد الضحايا إلى 9063 وفاة، وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.