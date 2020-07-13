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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا فى الصين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:40 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها من القادمين من خارج البلاد، مع انخفاض الإصابات المجتمعية المحلية إلى ما يقرب من الصفر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مريضًا يخضعون للعلاج، مع وجود 117 شخصًا آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به دون ظهور أعراض.

وسجلت الصين حتى اليوم 4634 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد ـ 19 من أصل 83 ألفًا و602 حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

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