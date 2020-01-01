انطلاق معرض «ضياء الروح» التشكيلى.. الأربعاء المقبل

يُنظم معرض محور الفنون "The Arts’ Hub"، الأربعاء المُقبل، معرضًا للفنان التشكيلي أحمد القط بعنوان "ضياء الروح"، على أن يستمر حتى 15 أغسطس المُقبل بمقر الجاليري في 6 أكتوبر، وأونلاين عبر صفحة المعرض على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.يبدأ المعرض استقبال الزوار من الساعة 12 وحتى التاسعة مساءً، ولم يُنظم حفل افتتاح رسميًا للمعرض نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بوجود جائحة كورونا، كإجراءات احترازية للحد من الإصابة به، ويأتي الانطلاق عبر الإنترنت ليُسهل على الزوار ومُحبي الفن إمكانية رؤية المعرض بسهولة.يُشار إلى أن الفنان أحمد القط من مواليد الثاني من نوفمبر لعام 1991 بالبحيرة، وحصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية، وواصل دراسته بحصوله على الماجستير في قسم الرسم والتصوير بالكلية نفسها.الفنان حاصل على جائزة في مجال الرسم بصالون الشرق الأوسط الأول بالقاهرة، وجائزة صالون الشباب السادس والعشرين في مجال التصوير.