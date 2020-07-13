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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استئناف عرض «البخيل» على خشبة الهناجر الخميس المقبل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:34 ص
العرض المسرحي البخيل
العرض المسرحي البخيل
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يستأنف أبطال العرض المسرحي «البخيل» عروضهم من جديد بعد توقف 3 شهور بسبب جائحة كورونا، في السابعة مساء الخميس المقبل، بمسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى 18 يوليو الجاري.

و«البخيل» إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي من أشهر أعمال الكاتب الفرنسي موليير، حيث تتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازي الغني «هاربجون» الذي يتصف بالبخل الشديد وحبه للمال، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل أشرف طلبة، محمود متولي، محيى الدين يحيي، سوزان مدحت، نشوي عبدالرحيم، هادي محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، أشعار حامد السحرتي، استعراضات شيرلي أحمد، موسيقي ألحان محمد حسني، إعداد وإخراج خالد حسونة.

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